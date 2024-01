A 20. percre már magabiztos négygólos előnyre tett szert a Mosonmagyaróvár együttese, amelyet a félidőig meg is őrzött. Az állás a félidőben 11-15 lett a vendég csapatnak. A folytatásban Ivancok vezérletével hat góllal, 14-20-ra elhúzott az Mosonmagyaróvári KC, amelyet sokáig tartani is tudott, sőt az ötvenedik percre már a hét is megvolt közte. A végéig már csak a különbség változott, 24-32-re tudott nyerni a Mosonmagyaróvár, ezzel pedig történelmet írt és ott lesz a Magyar Kupa négyes döntőjében az Esztergom számára pedig végetért ezzel a Magyar Kupa.