A Vértesszőlősi SE közösségi oldalának híre szerint Batics Attila és Horváth Zoltán örömmel jelentette be a csapat új vezetőedzőjét, a korábban az élvonalban is dolgozó Hagymási Zoltánt, aki a Diósgyőr, Siófok, Tatabánya csapatainál is dolgozott vezetőedzőként és pályaedzőként.

A klub tájékoztatása szerint Hagymási Zoltán feladata az, hogy a csapatot visszavezesse a siker útjára a gyengébb őszi szereplés után. A csapat tagjai már találkoztak vele és személyes beszélgetés közben megosztotta velük a tavaszi szezon célkitűzéseit. Mindenki motiváltan és pozitívan fogadta az új vezetőedzőt a csapatnál.