Jelenleg a nyergesújfalui Manga Milán vezet, aki már 14 gólt szerzett. Kétszer vágott mesterhármast, az Almásfüzitőnek és a Kecskédnek is háromszor talált be, tehát ha így folytatja, akkor az év végén kétszeresen is ünnepelhet, hiszen csapata vezeti a bajnokságot.

A Koppánymonostor támadója, Korcsok Christopher áll a második pozícióban, aki 12 alkalommal mattolta az ellenfelek kapusait. A 27 éves játékos igazi mesterhármast nem jegyzett ősszel, viszont a Vértesszőlős ellen négyszer is betalált. A tataiak fiatal támadója, Mártonfi Máté Márk 11 alkalommal talált be, azonban ebből hét gólt két csapat ellen jegyzett, hiszen az Almásfüzitő ellen mesterhármast vágott, míg a Vértesszőlősnek négyszer talált be.

A negyedik helyen ketten állnak, és mindketten 8-8 alkalommal találtak be. Egyikőjük a bábolnai Czeglédi Ádám, tipikus gyors center, akinek igen nehéz dolga volt, hiszen szépen lassan elfogytak mögüle az emberek, labda nélkül pedig elég nehéz betalálni. Czeglédi a Lábatlannak négyszer is beköszönt. Amennyiben a bábolnai kulcsemberek felépülnek, úgy ő is veszélyesebb lehet. A másik nyolcgólos játékos neve meglepő ezen a listán, hiszen egy középhátvédről beszélünk. Németh Attila Csaba igen furcsa őszt produkált. A Tatabányáról Tatára igazoló játékos úgy áll nyolc gólnál, hogy a a Lábatlan ellen mesterhármast szerzett, és az Esztergom elleni meccset is az ő duplájával nyerte meg a Tata 2-1-re, így döntő fontosságú találatokat szerzett.

Hét góllal hárman állnak jelenleg, ketten közülük csapattársak, és ez az első szezonjuk a területi első osztályban. A lábatlani párosról, azaz Galba Józsefről és Kovács Henrikről van szó. Galba sokáig a területi másodosztály egyik legjobb góllövője volt, most a Lábatlannal szintet lépet. Kovács Henrik még mélyebbről jött, ő sokszoros gólkirály a harmadosztályból, de most egyszerre két ligát ugrott, és itt sem vallott szégyent. Szintén hét góllal áll a kecskédi Plotár Patrik is. Érdemes még megjegyezni Sándor Gábor nevét, aki öt gólt szerzett az ősszel. Ez önmagában nem érdekes, ennyit sokan összehoztak, azonban annak fényében, hogy ő kapus, már kiemelkedő eredmény. Két évvel ezelőtt négy, tavaly három góllal zárta a bajnokságot, most ősszel megjavította ezeket a számokat.