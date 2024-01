Futás 1 órája

Lelkes esztergomi futók is csatlakoztak a finn kezdeményezésű nemzetközi futáshoz

Január 28-án, vasárnap a fagypont körüli hőmérséklet ellenére a bemelegítést követően mosolyogva rótták a kilométereket az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület tagjai, akik idén is csatlakoztak a Yours Truly nevű, finn kezdeményezésű nemzetközi futáshoz.

Népes csapat húzott futócipőt január 28-án

A szervezet közölte: a Yours Truly-t mindig az év leghidegebb időszakában hirdetik meg, amikor éppen nincsenek versenyek, így maximum az online világban mérhetik össze tudásukat a sportolók. A nemzetközi kezdeményezés lényege, hogy január 28-án vagy február 25-én bárhol a világban mindenki a becsülete szerint teljesíti az 50 kilométeres, vagy annál rövidebb távot, közben saját maguknak kell mérniük az idő. Az időeredményeket aztán pedig fel is szokták tölteni a világhálóra. Az esztergomi klub által szervezett esemény résztvevői január 28-án 10 órakor a Sissi szobortól indultak útnak, majd a Duna menti kerékpárúton futottak. Egyénileg futás közben is lehetett frissíteni, de a sportolókat zsíros kenyér és tea is várta a szobornál. A rövid beszámolójuk szerint sok-sok elszánt futó húzott cipőt január utolsó vasárnapján. Akik most nem tartottak velük, azoknak lehetősége lesz február 25-én, a második fordulóban csatlakozni a kezdeményezéshez.

