– Sascha nagyon akart játszani, folyamatosan kapcsolatban álltunk. Az utolsó pillanatig kivártunk. Volt olyan elképzelés is, hogy csak szombaton szállna be, de nem akartunk kockáztatni, elvégre pénteken még 38 fokos láza volt Melbourne-ben. Kapóra jött, hogy Maximilian Marterer kedden kikapott Montpellier-ben, így ő csatlakozik hozzánk. Most kiegyenlítődtek az erőviszonyok, minden meccset 50-50 százalékra adnék.