Az Origo arról írt, hogy vasárnap délelőtt a német csapat szünnapokon esedékes, kötelező sajtófélóráján egyetlen játékos sem jelent meg, sőt, a szövetségi kapitány is a távollétével tüntetett. Odaküldték Axel Kromer sportigazgatót, ő mondott pár közhelyet, aztán vége is lett a dalnak. Ebből aztán a német média óriási patáliát csinált. Ő azt mondta, hogy azért nem jönnek a játékosok és Alfred Gislason szövetségi kapitány, mert az előző este nehezen aludtak el az osztrákok elleni meccs után, és edzésük lesz. Aztán hamar kiderült, hogy a vasárnap délutáni edzésük is elmaradt, azaz Kromer nem mondott igazat.

