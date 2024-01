Bartucz a 44 percben állt be és sorra fogta a ziccereket szélről és átlövésből is. Egyszer az üres kapuba visszafutva, a labdának háttal, könyökkel hárította az ellenfél próbálkozását a kilences magasságában. A találkozó után az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta, részben nagyon is tudatos volt a mozdulat, még, ha a lelátóról úgyis tűnt, hogy csak ösztönösen próbált belekapni a labdába. Azt is elárulta, hogy nem ösztönből védett, hanem a videós felkészülés során látottak alapján.

− Mindenki csinálta a feladatát azok alapján, amiket megbeszéltünk és elemeztünk. Látszott, hogy ez jól működött. Brutális védekezést raktak le a srácok ezen a meccsen, tényleg csak szuperlatívuszokban tudok róluk beszélni

Arra összpontosítottam, hogy lökni kell egyet a szekéren. Beálltam, csak élvezni akartam a játékot, és ez sikerült is

Volt bennem egy óriási labdaéhség is, mert már régen álltam a kapuban tétmeccsen. Ezeknek az egyvelege jöhetett ki a mérkőzés folyamán − nyilatkozta a Tatabánya kapusa, aki hat védéssel járult hozzá a sikerhez. Saját remek produkciójáról szerényen csak annyit mondott, mindig próbál jól felkészülni minden ellenfélre, de a kapus és a védekezők összhangjának stimmelnie kell ahhoz, hogy ilyen teljesítményt tudjanak nyújtani, továbbá a napi forma is fontos.