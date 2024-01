Kosárlabda, NB I/A, férfi, alapszakasz, 18. forduló MVM-OSE Lions–Naturtex-SZTE-Szedeák 88-79 (24-14, 23-21, 19-26, 22-18) Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, 1021 néző, vezette: Benczur T., Makrai M., Jankovics V. Zs. Oroszlány: Riddley 27/12, Szabadfi 2, Gholston 11, John Junior 3, Polutak 16. Csere: Ruják 2, Thomas 25/6, Balsay 2, Gáspár –, Illés –. Vezetőedző: Váradi Kornél. Szeged: Woolridge 19, Locke 14/3, Balogh S. 5, Bognár 9/3, Lake 2. Csere: Bailey 25/12, Mucza –, Cohill 2, Zsíros 3/3. Vezetőedző: Nikola Lazic. Az eredmény alakulása: 2. perc: 7-0, 5. p.: 11-4, 7. p.: 16-8, 10. p.: 24-14, 13. p.: 34-22, 19. p.: 45-33, 23. p.: 51-43, 28. p.: 63-57, 33. p.: 70-66, 35. p.: 76-70, 39. p.: 85-77.

A mérkőzés elején gyorsan 7-0-s előnyt alakított ki az Oroszlány. A Szedeák első kosarára bő három percet kellett várni, ekkor a vendégektől Bognár Kristóf talált be. Ezután egy kicsit összekapta magát a vendégegyüttes, és sikerült 11-6-ra visszajönnie. Azonban ez nem törte meg a Lionst, így a gárda a negyed vége előtt már 10 ponttal vezetett, és végül magabiztosan nyerte meg az első játékrészt. (21-14)

A második játékrésznek ugyanolyan lendülettel vágtak neki az oroszlányiak. Sok esélyt nem adva a vendégeknek, a negyed közepére az OSE már 16 ponttal vezetett. A szegediek reményeit a csapat amerikai légiósa, Brendan Bailey tartotta életben, aki folyamatosan aktív volt, azonban ez nem volt elég ahhoz, hogy az együttes megállítsa az oroszlánokat. Az Oroszlány Khalid Thomas vezérletével továbbra is uralta a mérkőzést, így a hazaiak 12 pontos előnnyel vonultak be az öltözőbe a nagyszünetre. (47-35)

A félidő után azonban nagy meglepetésre az OSE játéka egy kissé szétesett, amit az ellenfél ki is használt, ugyanis a 23. percben már csak 6 ponttal vezettek az oroszlánok. A szegediek játékosa, Bailey továbbra is remekelt, pontjainak köszönhetően a csapata egy perccel a negyed vége előtt 4-re csiszolta le a hátrányát. Azonban a Riddley–Thomas páros annyira jónak bizonyult, hogy szerzett pontjaikkal nem adtak esélyt a szegednek a fordításra. (66-61)

Az utolsó játékrész Polutak kosarával indult, amire Bognár egy triplával válaszolt, így már csak négy ponttal vezetett a Lions. A 34. percben csak két pont volt a különbség a csapatok között, de az OSE nem engedte ki a győzelmet a kezéből. Így végig vezetve, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. (88-79)

Váradi Kornél: Először is gratulálok a csapatomnak és nagyon büszke vagyok rájuk, mert tényleg, egész héten, amióta itt vagyok, keményen dolgozunk, és látszik az előrelépés. Védekezésben volt, amikor elcsúsztunk, de abban is léptünk előre mindenképpen, és akkor is vitt előre a szívünk. Hatalmas energiákat kaptunk a pályán kívülről is, ami nagyon sokat jelentett nekünk. Minden pillanatban át tudtunk lendülni, amikor nem ment annyira a játék. Nagyon fontos győzelem volt a számunkra, megtört a jég, ez bizonyítja, hogy ugyanígy kell tovább dolgoznunk. Azon kívül, hogy nagyon megdolgozott ezért a csapat, büszke is vagyok rájuk. Ezt a győzelmet szeretném azoknak ajánlani, akiket itt a klubnál megismertem, a szurkolóknak és az egyesület összes dolgozójának, akik a legnagyobb bajban kitartanak a csapat mellett és mindig pozitív energiákat adnak. És ugyanúgy azoknak az embereknek, családnak, szeretteinknek, akik ilyen nehéz helyzetben is folyamatosan támogatnak minket.

Nikola Lazic: Gratulálok az OSE-nak a győzelemhez! Szerintem megint, ahogyan Zsír is mondta, nem kezdtünk jól, megint -10 pont. A harmadik negyedben kezdtünk picit jobban játszani, jobban kosárlabdáztunk, de a kulcspillanatokban nem jó döntéseket hoztunk. Amikor volt esély, azt nem használtuk ki. Sok hibát csináltunk, most az öltözőben azt mondtam a fiúknak, egy mérkőzést meg lehet nyerni dobásokkal, de nem mindig. Az OSE is sokkal agresszívabb volt, szerintem sokszor falthatár fölött is, de nem akarok játékvezetésről beszélni abszolút. Az Alba ellen sem beszéltem erről. A mérkőzés előtt is azt mondtam, hogy talán nekünk hiányzott ma az energia, mert ez a harmadik mérkőzés, nem voltunk normál ritmusban, mint az OSE, aki egész héten tudott készülni, de megint nagyon közel voltunk, csak nem tudtuk kihasználni az esélyeinket és az OSE abszolút megérdemelten nyert, sokkal több energiával játszott, sokkal agresszívabb volt nálunk és szerintem ez döntött, semmi más.