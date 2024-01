Azt nem lehet mondani, hogy az élvonalbeli Tatabánya férficsapatának közösen készülő játékosai ellepték volna a küzdőtere. Ennek több oka is volt, van. Először is három tatabányai – Ancsin Gábor, Bartucz László és Krakovszki Bence – a kontinensviadalra készülő nemzeti válogatottunkat erősítik. Azaz ők igazoltan maradtak távol az első tréningről. Rajtuk kívül, az irányító Peric műtét után lábadozik. Sibalin Jakab, Djukics mester jobb keze úgy fogalmazott, Peric atipikus kézilabdás sérülést szenvedett. Neki a comb- és csípőmozgató ínja húzódott meg. Felépülése ideje még mindig bizoonytalan, akár másfél hónapot is igénybe vehet. Vilovszki a térdével volt maródi, neki az ízületi-teherbírását tesztelték az első két gyakorlás alkalmával. És akkor még nem beszéltünk azokról az idegenlégiósokról, akik saját hazájuk válogatottjában szerepelnek…