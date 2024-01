A hazai szövetség (MTSZ) közösségi oldalának hétfői híre szerint két héttel a párharc előtt már elfogytak a jegyek az év legjelentősebb hazai rendezésű teniszeseményére, a Davis Kupa tatabányai selejtezőjére.

− A játékosok nevében is köszönjük a bizalmat, és reméljük, hogy a magyar szurkolók szokásos biztatásával a csapat képes lesz meglepetést okozni Tatabányán. Az M4 Sport közvetítésének köszönhetően azok is láthatják a mérkőzéseket, akik most nem tudtak jegyet venni − idézi a közleményt az MTI.