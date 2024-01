A spanyol Chema Rodríguez által irányított magyar csapat a D-csoportban 35-27-es győzelemmel kezdett Dél-Korea ellen, majd Izlandot is megverte 30-28-ra, végül azonban 27-20-ra kikapott Portugáliától és a csoport harmadik helyén végzett. Válogatottunk így is bejutott a középdöntőbe, ahol a Svédország elleni 37-28-as vereséget követően Brazília ellen 28-25-re, majd a Zöld-foki Köztársaság ellen 42-30-ra nyert, ezzel a csoport második helyén végezve bejutott a legjobb nyolc közé. Csapatunk ezzel el is lőtte minden puskaporát: a negyeddöntőben a későbbi győztes Dánia (40-23), majd az 5-8. helyért Norvégia (33-25) is simán megverte a mieinket, akik a 7. helyért vívott összecsapást kétszeri hosszabbítás után veszítették el 36-35-re Egyiptom ellen.

Ancsin Gábor, Pedro Rodríguez Álvarez és Székely Márton is tevékeny részt vállalt az olimpia selejtezőn való szereplés kivívásában, míg a balátlövő Győri Mátyás tartalékként itthon várt bevetésre.