A tatabányai klubban a szezon végén több játékosnak is lejár a szerződése, az utánpótlásról megkezdték a tárgyalásokat a jövő évet illetően. Ennek kapcsán jelentették be azokat a játékosokat, akik a következő szezonban is erősíteni fogják a csapatot. A következő szezonban is maradó játékosok a következőek: Cristian Ugalde, Krakovszki Bence, Mateo Maras, Pedro Rodríguez, Székely Márton és Yuga Enomoto.