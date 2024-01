A magyar férfi kézilabda-válogatott 30-29-re kikapott az osztrák csapattól az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, csütörtökön Kölnben. A pályára ezúttal is két MOL Tatabánya-játékos lépett a kerettag háromból: Ancsin Gábor és Bartucz László, aki Palasicsot váltva második félidő utolsó cirka 15 percében sokat tett azért, hogy ne húzzanak el jobban az osztrákok. Krakovszki Bence ezúttal sem lépett pályára.

A magyar kézilabda-válogatott a csoportelsők magabiztosságával kezdte a találkozót, uralták a játékot, egymás után jöttek a magyar gólok, amikre elszórva válaszoltak az osztrákok.

Kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, 1. forduló, I. csoport:

Ausztria-Magyarország 30-29 (17-17)

Köln, v.: D. Accoto Martins, R. Accoto Martins (portugálok)

lövések/gólok: 49/30, illetve 46/29

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 2/1

kiállítások: 8, illetve 4 perc

Magyarország: Palasics – Lékai 4, Szita, Bánhidi 4, Sipos, Ancsin 4, Imre 2, cserék: Bóka 3, Rosta 4, Ilic 1, Ligetvári, Bodó 3, Hanusz, Bartucz, Máthé 3, Fazekas 1

Ancsin Gábor parádésan nyitott Ausztria ellen

Ancsin két góllal mutatkozott be a meccs elején, így 2-0-ra vezettünk a ötödik percben. A második gólját 125,53 kilométer/órás sebességgel varrta be a kapuba. Az Ausztria elleni első találatát az Európai Kézilabda-szövetség is olyan szépnek találta, hogy közösségi oldalán meg is osztotta:

A tatabányai átlövő az ötödik percben ezt megfejelte egy 126,07 kilométer/órás bombával is, ezzel 4-2-re vezettünk. Ez egyébként az egész találkozó legerősebb lövése lett. Ez csak néhány tizeddel maradt el a szerbek ellen bevágott, 126,43-as bombájától. Összesen négy gólt szerzett a találkozón.