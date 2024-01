Ma 20 éve történt a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tragédiája, amikor 2004. január 25-én, a Guimaraes-Benfica portugál bajnoki meccs hajrájában összeesett a tatabányai születésű, az akkor 24 éves focista, Fehér Miklós. A megrendítő évforduló apropóján a Kisalföld készített egy interjút a volt magyar válogatott apjával, Fehér Miklóssal.

Arra, hogy van-e még valamilyen kapcsolatuk a Benficával azt mondta az apuka, hogy több csoport tagja is a közösségi oldalakon, így látja, hogy nagyon sokszor emlegetik Mikit. A születésnapján, névnapján vagy az évfordulón mindig megemlékeznek róla, és úgy tudja, most is lesz egy összejövetel a stadionban.

NÉVJEGY: Fehér Miklós

Született: 1979., július 20., Tatabánya

Elhunyt: 2004. január 25., Guimarães (Portugália)

Posztja: csatár

Válogatottság/gól (1998–2003): 25/7

Klubjai: Győri ETO (1995–1998), FC Porto (portugál, 1998–2002), SC Salgueiros (portugál,1999–2000, kölcsönben), Sporting Braga (portugál, 2000–2001, kölcsönben), Benfica (2002–2004)

Kiemelkedő eredményei: portugál bajnok (1998–1999), 3-szoros portugál bajnoki ezüstérmes (1999–2000, 2002–2003, 2003–4), 2-szeres portugál kupagyőztes (1999–2000, 2003–2004), 2-szeres portugál szuperkupagyőztes (1998, 1999), Puskás Ferenc-díjas (2000)

Az édesapa Miklós a gyászról, és annak feldolgozásáról is beszélt. Elmondta, hogy van, amikor látja a mosolyát, eszébe jut egy-egy jó sztori, amit mesélt vagy együtt éltek át. Ám aki elveszítette a gyermekét, szerinte sosem tud csak a szépre emlékezni.

Olyan nincs, hogy eltelik valamennyi idő, s csak a jó marad meg. Próbáljuk nem kimutatni azt, amit még mindig gyakran érzünk, de ez nem jelenti azt, hogy a lelkünkben, szívünkben megtaláltuk a nyugalmat a fiunkkal kapcsolatban.

Az interjúban szó esett a 2021-es Európa-bajnokság egyik szörnyű pillanatáról is, amikor a dánok középpályása, Christian Eriksen kapott szívrohamot, és esett össze a meccs közben. Az ő életét akkor sikerült megmenteni, az apuka pedig arra a kérdésre, hogy a fiánál vajon ez miért nem történt meg, így válaszolt:

− Szerintem senki nem tudja a választ arra, miért alakult így minden. Megtörtént, szakadt az eső, így a körülmények miatt sem lehetett például defibrillátort használni, ennél többet tenni. Egyébként soha nem is hibáztattunk senkit. Semmi előjele nem volt a tragédiának, s hogy pontosan miért történt meg, az örök rejtély marad − mondta.

A néhai labdarúgó édesapja azt is elmondta, hogy az álmaiban a fia még mindig nem nőtt fel.

A felnőtt arcát még nem láttam álmomban, ott megmaradt mint kissrác. Úgy szól, mosolyog rám sokszor éjszaka...

Kiváló labdarúgó és ember volt Fehér Miklós...

Forrás: kisalfold.hu

A Puskás Intézet is megemlékezett Fehér Miklós haláláról. Mint írták, a Benfica két nappal a halála után visszavonultatta Fehér Miklós 29-es számú mezét, emlékére pedig szobrot állítottak neki a Benfica stadionjában. A győri temetésére a lisszaboni klub komplett vezetősége és kerete elutazott, a gyászszertartáson a legendás Eusébio is részt vett.

– Fehér Miklós az egyik legnagyobb futballsztárunk volt akkoriban. Mindig nagy örömmel jött haza a válogatotthoz. Nemcsak remek labdarúgó volt, hanem nagyszerű, közösségi ember is, mindenki kedvelte őt. Az edzéseken keményen dolgozott, a pályán pedig mindent megtett a győzelemért. Nagyon megrendített bennünket a halála. Nekünk kötelességünk ápolni az emlékét, és foglalkoznunk kell vele, nemcsak a szomorú évfordulókon.

Fehér Miki igazi példakép, akire a mai akadémisták is nyugodt szívvel felnézhetnek.

– mondta Gellei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Miklós korábbi csapattársa, Pető Tamás szintén megemlékezett a focistáról:

– Győrben játszottunk együtt rövid ideig, Miki akkor került fel az NB I-es csapathoz. Jó kapcsolatunk volt, illedelmes, szerény srácként ismertem meg. Nagyon tehetséges volt már fiatalon, látszódott, hogy sokra viheti. Mindent megtett azért, hogy labdarúgó váljon belőle. Később a válogatottban is együtt futballoztunk, akkor már sokkal képzettebb játékossá vált. Nem véletlenül igazolta le a Porto, majd a Benfica. Biztos vagyok benne, ha nem történik ez a tragédia, akkor még nagyobb pályafutást futhatott volna be – idézte fel.