Az U18-as férfiröplabda-válogatott számára kiváló erőfelmérő volt a zadari Eb-selejtezőtorna, amelyen a szlovén és a horvát válogatottat is megszorongatták, a csehek ellen győzelmi esélyt elszalasztották, a ciprusiakat viszont helyenként szép játékkal verték. A hatodik helyen végeztek, ami egyben azt is jelenti, hogy folytathatják szereplésüket a következő kvalifikációs versenyen is. A keretben két dági fiatal is helyet kapott: Molnár Tamás és Pongó Zalán. Utóbbi a magyar csapat kapitánya is volt a Ciprus elleni mérkőzésen. Itt huszonhat pontot tudott szerezni.

Bodonyi Ákos szövetségi edző a Magar Röplabda Szövetség közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az összes mérkőzésen méltó ellenfelei voltak a fiatalok a tornán részt vevő csapatoknak.

− A vesztes meccseket vizsgálva: egy-egy játékelemben maradtunk alul, amelyeket az előttünk álló időszakban méginkább gyakorolni fogunk. Az akarattal nem volt probléma, így a megfelelő csapatkohézióval és a már említett hibák számának csökkentésével van remény az eredményesebb folytatásra − tette hozzá.

A Dág KSE Facebook-oldalán is megosztotta gratulált játékosainak a Ciprus utáni meccs után.

A magyar csapat eredményei a zadari Eb-selejtezőn: