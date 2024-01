A dorogifc.hu oldalon olvasható a hír: „Az elmúlt hétvégén megrendezett Ilku István emléktornát követően – amelyen a dorogi gyerekek szép eredményt elérve bronzérmesek lettek – szombat délelőtt az U12-es korosztályunk bizonyíthat a Buzánszky Jenő teremtornán, melynek ezúttal is a Városi Sportcsarnok ad majd otthont reggel fél 9-től. A mieink ezúttal két csapattal is képviselik majd klubunkat, továbbá a Budai FC, a VS Dunakeszi, a Buda Juniors FC és a Komárom VSE együttesei mérik össze tudásukat körmérkőzéses formában. Edzőink és játékosaink ezúttal is sok szeretettel várják az érdeklődőket a helyszínen!”