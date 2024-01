Bodó Richárd balátlövő szerint Bartucz László fantasztikus volt a kétes szituációkban, meg is érdemelte a mérkőzés legjobbja címet. Az irányító Fazekas Gergő szerint a kapusuk hátul stabilitást adott, és ők is igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy még jobban teljesítsen.

− Mert mi tényleg mindig azért vagyunk, hogy segítsük egymást, így juthatunk messzire − tette hozzá Bodó.

Sipos Adrián beálló is Bartuczot dícsérte.

– Nagyon sokat kivesz belőlünk minden mérkőzés, ez a mai is sokat kivesz, nagyon fizikális találkozó volt a horvátok ellen. Az elején nehezen találtuk meg a távolságokat, de igyekeztünk Bartucz Lászlónak minél többet segíteni. Ez sikerült is, és

köszönjük neki is, hogy így tudta segíteni a kapuból a mi munkánkat is.

Nagyon boldog vagyok, hogy a magunk javára tudtuk fordítani a végén a mérkőzést – fogalmazott Sipos.

Sérülten is csodát csodára halmozott

Ahogy a Magyar Nemzet is írja, a 32 éves kapus teljesítménye már csak azért is hősies, mert a második félidőben egy rossz mozdulatnál megsérült az ujja. Összekötözték, s folytatta. A bravúrokat is.

– Bekötözték és nem is érdekelt nagyon, csak az volt a fontos, tudjak segíteni a srácoknak – ennyivel elintézte a dolgot a 29-26-ra megnyert találkozó után Bartucz, aki az MTI-nek arról is beszélt, hogy

amíg nem húznak le a pályáról, vagy nem nyújtok olyan teljesítményt, ami miatt lecserélnek, szeretek játszani.

Egy kicsit fáradt, de nagyon boldog vagyok. Kavarognak bennem az érzések, és nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy sikerült nyernünk, és kijavítottuk az osztrák mérkőzést − fűzte hozzá, kiemelve, hogy nem csupán az ő munkájának eredménye, amikor jól teljesít, hiszen bár egy ember áll a kapuban, de még hárman vannak mögötte és tizenhatan előtte a mezőnyjátékosokat, az edzőket és az egész stábot beleértve

Az 5 legszebb védés között az egyik Bartucz-bravúr

Az Európai Kézilabda-szövetség a pénteki és szombati játéknap top 5 védése közé egy Bartucz-védést is beválogatott, méghozzá a második helyre téve a 48. percben bemutatott bravúrt. A védés érdekessége, hogy pont egy másik MOL Tatabánya-játékos, a horvát Mateo Maras lövését fogta meg, pontosabban tolta fel a kapu fölé. Ezzel egyébként szintén mentálisan is életben tartotta a válogatottat Bartucz László, ugyanis ha 21-21-nél bement volna a labda, akkor megint átvették volna a vezetést a horvátok.