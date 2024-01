A fejlődésre főleg a páros kapcsolatokban van szükség Bartucz szerint, de a játék többi elmében, védekezésben, támadásban, és a kapuban is többet kell hozzátenni.

– De voltak nagyon biztató dolgok is, amikor nagyon jól összeállt a védekezés, a kapusteljesítmény és a támadások is jól ültek. Persze látjuk a hibákat, azokat pedig majd kijavítjuk − mondta el Bartucz, aki a Csehország elleni mérkőzésen több sorsfordító gólt is sikeresen kivédett amellyel meg tudták tartani a mérkőzés szorosságát.

A magyar válogatott az Európa-bajnokságot január 12-én kezdi meg Münchenben, ahol Montenegróval fognak összecsapni. A csehek elleni összecsapást egy másik Kék Tigris, a mostani válogatott meccsen csapatkapitányi feladatokat is ellátó Ancsin Gábor is értékelte a Kemma.hu-nak.