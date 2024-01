Váradi Kornél: − Először is gratulálok az Albának. Ami eddig a legnagyobb probléma volt, hogy a harmadik negyed mindig rosszul kezdődött, úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen sikerült előre lépni, és 35 percig tudtuk kontrollálni a mérkőzés ritmusát. Utána a legnagyobb problémánk az volt, ahogyan azt korábban is megbeszéltük, ha tranzíciós játékot és a lepattanókat nem tudjuk kontrollálni, akkor az Alba van olyan minőségű csapat, hogy ez alatt el is tudja dönteni a mérkőzést, és a negyedik negyedben ez történt. Minden második szándékú kosárból szinte kosarat dobtak, tudjuk, hogy milyen képességeik vannak, 44 százalékra tripláztak egész mérkőzésen, egészen addig kontrolláltuk a lepattanó párharcot, tudtuk jól mozgatni a labdát. Ami pozitívum, hogy végre ezen a mérkőzésen több gólpasszunk volt, mint eladott labdánk, és úgy gondolom, hogy ezzel is kell továbbmenni. A szurkolóink végig mellettünk voltak, ami nagy erőt adott, főleg ilyen nehéz helyzetben, amikor úgy néztünk ki egy kicsit, hogy az Alba megtört minket, de játékosaim is próbáltak végig harcolni. Kemény munkát végeztünk az elmúlt héten, ugyanezt folytatjuk tovább, és ez biztos, hogy kifizetődik.

Jandro Zubillaga: Először is szeretnék köszönetet mondani a szurkolóinknak, mert ebben a szezonban hihetetlen, mennyire támogatnak bennünket. Azt hiszem ez az ötödik szezonom itt és az elején éppen Oroszlányon játszottunk egy edzőmérkőzésen, és valami különlegeset éreztem itt. Nagyon szeretek ide járni játszani, a szurkolók is nagyon jók. Nagyon tisztelem Oroszlányt és a legjobbakat kívánom nekik. A meccsel kapcsolatban azt gondolom, hogy el kell kerülnünk az ilyen védekezést, mert az Oroszlány sok pontot szerzett így, igaz nehéz dobásokból is, de valamit nem jól csináltunk, mert igencsak tűzre kaptak. Ezeket az apró hibákat el kell kerülni, mert minden hibából aztán pontot kapunk. Tudjuk, hogy jól dobtunk, de a kosárlabda sok dologból áll, védekezésben javulni kell, ahogyan a második félidőben is tettük karakterben és küzdésben. Megköszönöm a játékosaimnak, mert amit a második félidőben tettek, az hihetetlen volt. Különösen boldog vagyok, mert néhányuknak nem volt könnyű az elmúlt két hét, ezért is gratulálok, nagyon tisztelem őket. Most a következő meccsen kell már gondolkodnunk, a Kecskemét ellen játszunk majd, aki nehéz ellenfél. Oroszlánynak tényleg a legjobbakat kívánom.