Mint azt az MTI írja, a komáromi, négyszeres Európa Játékok-aranyérmes Pekler Zalán a harmadik helyen végzett a férfiak között a Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) év sportolója választásán, míg a nőknél Major Veronika tizedik lett. Az ISSF honlapja szerint az öt év szünet után újra kiírt voksoláson a férfiaknál a franciák klasszis gyorstüzelő pisztolyosa, Clement Bessaguet nyert, aki tavaly a bakui világbajnokságon ezüst-, a lengyelországi EJ-n pedig aranyérmet szerzett. A második helyen a légpuskában vb-harmadik, összetett puskában pedig EJ-második cseh Jiri Privratsky végzett.

Pekler Zalánnak kiemelkedően sikerült a tavalyi éve, az Európa Játékokon légpuskával vegyescsapatban és férfi csapatban, valamint a kisöbű szabadpuska összetett számban egyéniben − éppen Privratsky előtt − és a férfi csapatban is diadalmaskodott. Légpuskával két világkupaversenyt és vk-döntőt is nyert. Lengyelországban az egyéni összetett elsőségével ráadásul az olimpiai kvótát is megszerezte. Már a párizsi olimpiára készül.