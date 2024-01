Tatai sportembereknek is szólt a taps hétfő este a Magyar Állami Operaházban, az M4 Sport- Év Sportolója Gálán. Mint ismert, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) tagjai kategóriánként tíz-tíz jelöltre voksolhattak még az év végén. A 66. alkalommal rendezett voksoláson rekordot jelentő 471 szavazat alapján alakult ki a végeredmény. A fogyatékkal élő sportolók három kategóriában izgulhattak, ki(k) vikehti(k) haza a trófeát. Az Év fogyatékos csapata kategóriában annak ötszörös győztese, a női kerekesszékes vívóválogatott, a paraasztalitenisz-válogatott, valamint a szervátültetett asztalitenisz férfi páros lett volt versenyben, és végül a veseátültetett Szendi János és a csontvelőtranszplantált Bácsi Bernát vehette át az elismerést. A duó világbajnoki címet szerzett 2023-ban Ausztráliában.

A párosnak a temesvári születésű izraeli labdarúgó-játékvezető, Abraham Klein adta át a díjat, magyarul megjegyezve: megérdemelték azt! Szendi János kétszer kapott új vesét, a Tatai Atlétikai Klub versenyzője és oszlopos tagja, aki nem csak az asztal mellett sportolóként veszi ki a részét a feladatokból. Civilben testnevelő. A sípályán sem jön zavarba, röplabdázik is, és számos sportot kipróbált már. Párja, Bácsi Bernát az ATSK Szeged asztaliteniszezője a Délmagyarnak korábban elmesélte, hogy nagyon jó barátok Szendi Jánossal, havonta összejárnak, és az ausztráliai páros megméretésre még jobban fel is készültek, mint az egyénire. Összetartásukat egyébként jól mutatja, hogy a szervátültetett csapatot a Balaton-átúszáson is segítették korábban. A világjátékok évében mindketten a Tatai AC játékosai voltak.