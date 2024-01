Halmai Tamás, a magyar válogatott egyik fizioterapeutájának munkája is kellett ahhoz, hogy a csapat zsinórban harmadjára is kijusson az Európa-bajnokságra. Az Esztergomban rendelő szakembert az elmúlt héten meglátogatta Ádám Martin, a válogatott izomkolosszus befejező csatára. Halmai Tamás kezelésbe is vette a játékost, aki egy kis karbantartást kapott. Erről a Halmai Medical közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót.