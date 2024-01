Kedden jut egy kis idő a regenerálódásra is, valamint városnézésre is, szerdán azonban a főtáblán folytatja a versenyzést Gnám Tamara.

– Szeretnék minél előrébb végezni, addig küzdök, amíg tudok – fogalmazott a tatabányai vívó. – Az olasz Federica Isola lesz az ellenfelem a 32 közé jutásért. Nagyjából a korosztályomhoz tartozik, vívtunk már együtt az utánpótlásban is, de azóta sokat változtunk mindketten. Tavaly is volt ellenfelem, bár az asszó egész szoros volt, ott sajnos veszítettem. Most azonban azt gondolom, ha elkapom az elejét, benne lehet az is, hogy most fordított lesz az eredmény...

A dohai GP-t követően Gnám Tamara a barcelonai világkupán is szeretne jó eredményt elérni, főtáblára kerülni. Az idei évben céljai között szerepel az is, hogy az Európa-bajnokságon is csapatba kerülhessen.