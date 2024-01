A feladóját nélkülöző Dág KSE bátran és jól kezdte a mérkőzést a sokszoros magyar bajnok és kupagyőztes Fino Kaposvár vendéglátójaként, de aztán vitték a vendégek a pontokat.

Röplabda NB I. Extraliga, férfi, 15. forduló

Dág KSE – Fino Kaposvár 0:3 (-20, -17, -17)

Esztergom, Suzuki Aréna, 150 néző, vezette: Takács Á., Mezőffy Zs.

Dág: Krupánszki, Kun, Sow, Flachner D., Csordás, Nagy P. Csere: Farkas R. (liberó). Edző: Buzás Miklós.

A mérkőzés alakulása, 1. játszma: 6-4, 11-8, 13-13, 17-14, 17-20, 20-24. 2. játszma: 3-3, 4-11, 6-16, 10-19, 15-21, 17-24. 3. játszma: 3-7, 4-11, 6-16, 10-18, 14-20, 17-24.

Már túljutottak a csapatok a szett derekán, amikor – egy állásból – hat pontot szerzett zsinórban a somogyországi alakulat, és ez döntő hatással volt a játszma végkimenetelére. A második felvonásban már egyértelműen a kaposváriaké volt a főszerep. A vendégek, tanulva az első játszma „nehézségeiből”, már az induláskor magukhoz ragadták a kezdeményezést, és nem hagyták kibontakozni a dági csapatot. Gondolhatnánk, hogy a találkozónak ezen periódusában, a játék minden elemében a dágiak fölébe kerekedtek a vendégek, és dominálták a második etapot, ám nem így volt. Inkább a Buzás-legénység hibázott többet az átlagosnál.

Aztán a harmadik szettben ismét gyorsan rövidre zárta a történéseket a pályán a Kaposvár, és magabiztos, három pontot érő győzelmet aratott.

Buzás Miklós: – Érvényesült a papírforma. Úgy gondolom, ha egy kicsit agilisabbak vagyunk, akár még szettet is nyerhettünk volna. De ismerve a körülményeinket, hogy gyakorlatilag feladó nélkül léptünk pályára, egészen jól teljesítettünk, és ilyen szempontból megoldottuk ezt a problémát is. Sajnálom, hogy sokszor bele-belehibáztunk…

A következő Extraliga-mérkőzést a dági csapat hazai pályán fogja játszani, január 28-án 15 órától hazai pályán az Oszuska Miklós Sportcsarnokban, a tabellán kettővel alattuk álló Miskolc csapata ellen. A miskolci röplabdázók nem lesznek könnyű ellenfelek, ugyanis az erőviszonyokat tekintve hasonlóan áll a két csapat. A dági közönség továbbra is lelkesen szorít a csapatnak, így a támogatással továbbra sem lesz probléma.