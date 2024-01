A szezonzárón jelen volt Vajda Bence alpolgármester is, aki tolmácsolta dr. Molnár Attila polgármester üdvözletét is, és gratulált az elért eredményekhez.

Viszló Balázs, az U14-es lányok felkészítője kiemelte, hogy a csapat hibátlan mérleggel zárta az őszi szezont, és nagyon magabiztos játékot mutatva múlta felül ellenfeleit. Legügyesebb labdarúgói már az idősebbek között is pályára lépnek, ezért is törekedett arra, hogy minél több játékpercet töltsön a pályán a keret valamennyi játékosa. Bízik benne, hogy a tavaszi visszavágókon is hasonlóan eredményes lesz együttese.