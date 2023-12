A Tatabányai Sport Club számolt be arról, a pápai Makkai Miklós Tekecsarnokban a megyeszékhely sportolói is kitettek magukért. Az utánpótlás ötfordulós bajnokságának első versenyén Karácsonyi Dolli első helyen végzett, de Buzánszky Anna is egyre jobb formában gurított a hosszú kihagyás után, Bauer Kristóf pedig kicsit rápihent a csütörtöki gurítása alatt a szombati bajnokira, ahol kiválóan szerepelt.

A következő fordulót december 8-án és 9-én Tatabányán rendezik, mondta el Tihanyi Péter, tekézők csapatvezetője.