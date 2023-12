Kézilabda, NB I. B, női, 13. forduló Esztergomi Vitézek–Kispest NKK 36–24 (20–11) Esztergom, Suzuki Aréna, 500 néző, vezette: Konkoly Á., Oláh B. Esztergom: Herczeg – Horváth 7, Pap 2, Majoros 4, Szucsánszki 4, Takács 2, Hajtai 6. Csere: Berkesi, Merő (kapusok), Farkas, Csiki 6/2, Tomasek 1, Ábrahám 1, Valovics 3, Varga, Albert. Vezetőedző: Karvalics Tamás. Hétméteresek: 3/2, illetve 4/4. Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–2, 6. p.: 7–2, 18. p.: 14–5, 26. p.: 17–10, 37. p.: 22–16, 51. p.: 31–18, 54. p.: 32–21.

Az Esztergom remekül kezdte a mérkőzést, a jól működő védekezésre alapozva gyors gólokat szerzett, de a rendezett védelem ellen is megvolt a taktikája a házigazdának. A második félidő elején alacsonyabb sebességen játszott a Vitézek, valamelyest be is ragadt a hazai csapat, de egy időkérés után már újra azt nyújtott a vendéglátó, amit az első játékrészben. Az esztergomi csapat végül sima győzelmet aratott, amellyel (éppen az ezúttal nem játszó Komáromot megelőzve) a második helyre jött fel.

Karvalics Tamás: – Büszkék vagyunk a csapatra, ezúttal is fegyelmezetten, szívvel-lélekkel küzdve játszottak a lányok. Bízunk benne, hogy tavasszal is az őszihez hasonló teljesítményt nyújtunk.