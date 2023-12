Röplabda Extraliga, férfi, 11. forduló

Dág KSE – Kecskeméti RC 0-3

Esztergom, Suzuki Aréna, 100 néző, vezette: Ujházi Mónika, Takács Á.

Dág: Krupánszki, Kun, Szabó B., Sow, Flachner D., Csordás. Csere: Farkas R, Czibula (liberók), Molnár T., Pongó, Bandi, Nagy P. Edző: Buzás Miklós.

A mérkőzés alakulása, 1. játszma:4-6, 11-15, 18-18, 21-19, 24-24, 25-26. 2. játszma: 4-8, 10-10, 17-16, 18-21, 23-24. 3. játszma: 2-9, 6-16, 10-20, 12-24

Mivel egyik szettet sem kezdte jól a dági együttes, így mindegyikben óriási energiákat kellett mozgósítaniuk, hogy legyen esélyük a győzelemre vagy a játszmanyerésre. Ez az első két menetben sikerült is, de a szettek hajrájában előjött, hogy a sorozatos betegségek miatt „legyengült” Dágban már nincs annyi erő, hogy az úgynevezett utolsó lépést is megtegye. Pedig ez egy olyan meccs volt, ha az utolsó, már-már eleve feladott szettől eltekintünk, hogy fordított eredmény is születhetett volna… Minden esetre, az első fordulóban Kecskeméten aratott győzelmét – vendéglátóként – most nem tudta megismételni a vármegyebeli gárda.

Buzás Miklós: - A játékosaim egymásnak adják át a betegséget, így egyértelműen legyengültünk és gödörbe kerültünk. Ennek ellenére, amennyiben az első két szettet mi nyerjük, fordított is lehetett volna a végeredmény. De nincs idő a kesergésre, megyünk tovább, szerdán már Kaposvárra látogatunk.