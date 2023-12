Röplabda, Extraliga, férfi, 10. forduló Dág KSE–MÁV Előre Esztergom, Suzuki Aréna, vasárnap, 15 óra.

A dágiak a veretlen, pont- és szettveszteség nélkül a bajnokság harmadik helyén álló (tegyük hozzá, hogy a listavezető Kaposvár és a második helyezett Kazincbarcika is több meccset játszott náluk) székesfehérvári gárdát fogadják. Ez a tény nagyjából be is kalibrálja a két együttes esélyeit. Bár Buzás Miklós, a hatodik helyen álló vendéglátók vezetőedzője kiemelte, hogy nem feltett kézzel lépnek a pályára és amennyire csak tudják, nekidurálják magukat, valamint teljes erőbedobással küzdenek a nagyobb játékerőt képviselő rivális ellen.