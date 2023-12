NB I. B, férfi, 14. forduló Tatai AC–Budai Farkasok-Rév Tata, Güntner Aréna, szombat, 18 óra.

A 15., utolsó előtti helyen álló tatai csapat, amely az előző fordulóban először veszített a nemrégiben kinevezett vezetőedző, Márton Ádám irányításával, ezúttal hetedik helyezett fővárosi riválisát látja vendégül.

– Ellenfelünk lendületes kézilabdát játszik, szívesen alkalmazza a lerohanásokat és a gyors indításokat. Jó lövőkkel rendelkezik és az irányító-beálló kapcsolata is erős. Ők felszálló ágban vannak, az előző három bajnokijukat megnyerték, a sérültjeik is felépültek, így nehéz meccsre számítok. Mi is megpróbálunk lendületesen játszani és ellenfelünk gyengéit kihasználva meglepetést okozni – nyilatkozta Márton Ádám.