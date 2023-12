Világverseny 2023.12.03. 11:00

Kisbér-Ászár pályázatot nyújtott be a fogathajtó világbajnokságokra

Kisbér-Ászár egy nagyon sokak által ismert, nemzetközileg is elismert fogathajtó versenyhelyszín, több Európa-bajnokság és világbajnokság rendezője. Most újabb két világbajnokságra is beadták a pályázatukat a 2026-os évre.

Kemma.hu Kemma.hu

Mertek nagyot álmodni a vármegyei fogathajtók, hiszen beadták a pályázatukat a 2026-os FEI Egyesfogathajtó Világbajnokságra, valamint az FEI Fiatal Fogatlovak Világbajnokságára. Esélyüket növeli, hogy Kisbér-Ászár jelenleg az egyetlen pályázó mindkét bajnokságra. Ráadásul amint megnyílik a lehetőség az FEI-nél, a 2027-es FEI Kettesfogathajtó Világbajnokságra is benyújtják a pályázatukat, valamint a Fiatal Fogatlovak Világbajnokságára is egészen 2030-ig.

