Már két esztendő eltelt az Amatőr Válogatott legutóbbi sikere óta. Akkor a Bodó-alakulat csoportelsőként jutott a négyes döntőbe, ahol csak büntetőkkel maradt alul a végső győztes Pest megyei gárdától. Most egy év szünt után újra pályára lép a Komárom-Esztergom vármegyei válogatott, szintén Bodó László mester vezetésével. A két évvel ezelőtti keret nagyban kicserélődött. A Zsámbéki SK vezetőedzőjének nagy fejtörést okozott a mostani keret összeállítása is, hiszen több játékos betegség, sérülés miatt nem állt a rendelkezésére, de voltak olyanok is, akik nem kívántak élni a megtisztelő lehetőséggel. Szintén kiesnek azok a játékosok, akiknek már volt profi szerződésük életükben.

A területi első osztályban szereplő 13 csapat közül nyolc ad összesen játékost. Ezek között van a Bábolna, a Koppánymonostor, a Sárisáp, a Tát, a Tata, a Vértessomló, a Kecskéd és a Zsámbék. A kapitány Bodó László lesz, asszisztense a szintén zsámbéki Bors Attila. A kapusedző Szekér Pál, a fizioterapeuta Kemenesi Krisztián, a technikai vezető pedig Csák Albert lesz.

A vármegyei válogatottunk szombaton 12:30-kor kezd Veszprém vármegye ellen, majd aznap 15:30-kor Győr-Moson-Sopron legjobbjai ellen vív. Vasárnap 10 órától Zala, majd 13 órától Vas vármegye csapata lesz az ellenfél.