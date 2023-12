Ahogy két évvel ezelőtt, úgy most is megrendezték az amatőr válogatottak közötti regionális tornát. Ahogy akkor, úgy most is Bodó László volt a szövetségi kapitány, bár a két évvel ezelőtti kerethez képest igen nagy változások voltak a csapatban, így nem a legjobb előjelekkel utazott el az alakulat Győrbe. Ennek ellenére már az első meccsen meglepetést okozott a csapat: a 2x30 percig tartó mérkőzés 59. percben szerzett góllal rögtön begyűjtötte a három pontot a csapat, Czeglédi Ádám volt eredményes, így a Veszprém vármegyei csapatot 1-0-ra sikerült legyűrni. Szombaton még egy mérkőzés várt a csapatra, itt a legjobbként beharangozott Győr-Moson-Sopron vármegye legjobbjai volt az ellenfél. A hazaiak megszerezték a vezetést, azonban a hajrá itt is a miénk volt: a csereként beállt Mártonfi Máté előbb az 58. percben egyenlített, majd a 60.-ban a győztes gólt is megszerezte, így a szombatot hat ponttal zárta a Bodó-alakulat.

Vasárnap aztán Zala vármegye ellen elszenvedte első vereségét a gárda, 2-0 lett a találkozó végeredménye, így a listavezető pozíció kicsúszott a csapat kezéből. Az utolsó meccset Vas vármegye ellen újra behúzta a Bodó-csapat, így végül 9 ponttal végzett. Amennyiben a torna végelszámolásánál az egymás elleni eredmény számítana, úgy Komárom-Esztergom vármegye lett volna az első, azonban mivel a gólkülönbség volt a döntő, így a második helyen zárt válogatottunk, a szintén 9 pontos Győr-Moson-Sopron mögött - amit ugye szombaton legyőzött a válogatottunk.

A selejtező legeredményesebb játékosai egyaránt két gólt szereztek, úgyhogy négyes holtversenyben lett gólkirály a tatai Mártonfi Máté és a bábolnai Czeglédi Ádám is.