Kézilabda EHF Európa Liga, férfi, H-csoport, 6. mérkőzés

MOL Tatabánya KC - SPR Chrobry Głogów (lengyel)

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, kedd: 18 óra 45.

A tatabányaiak rettenthetetlen - chrobry ugyanis ezt is jelenti lengyelül - ellenfelüket saját pályájukon legyőzték, így most is inkább a kék-fehérek a találkozó esélyesei. Időközben azonban személyi változás történt a Bányász élén, mivel a klub vezérkara felmentette vezetőedzői posztjából Tombor Csabát, így az Európa Liga-mérkőzésen, valamint a hétvégi, őszi utolsó bajnokin Sibalin Jakab, a csapat edzője, korábbi válogatott játékosa irányítja majd a társaságot. Ebben a munkájában a Bányász szélsője, Cristian Ugalde lesz a segítségére. A nemzetközi meccs esélyeiről azonban Sibalin Jakabot faggattuk.