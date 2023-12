Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 13. forduló

Sopron KC–MVM-OSE Lions 79–57 (23–17, 16–12, 18–18, 22–10)

Sopron, 1800 néző, vezette: Dr. Mészáros B., Nagy V., Söjtöry T. F.

Sopron: Nichols 17/12, Meszlényi 3/3, Griffin 15/3, Da Silva 5/3, Molnár 4. Csere: Archibald 14, Sidibe 12, Sitku 6/6, Csendes 3, Schöll. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Oroszlány: Riddley 19/3, Ruják, Szabadfi 2, John Jr. 11/6, Polutak 12. Csere: Balsay, Gholston 11/3, Gáspár 2, Árva-File. Vezetőedző: Simon Petrov.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 5-7, 7. p.: 11–7, 10. p.: 20-15, 11. p.: 24-17, 14. p.: 26-23, 20. p.: 39–29, 22. p.: 45-31, 24. p.: 51-36, 28. p.: 57-43, 33. p.: 62-53, 39. p.: 79-55.

Kipontozódott: Polutak (37. p.).

Az oroszlányi csapatba ugyan visszatérhetett a előző meccsről hiányzó Riddley, a régóta sérüléssel bajlódó Illés és Werner mellett ezúttal azonban Thomas sem tudta vállalni a játékot. Ezzel a fordulóval egyébként a bajnokság alapszakaszának feléhez érkeztünk, ami azért is lényeges, mert a 13. forduló utáni első nyolc helyezett szerzett jogot a Magyar Kupa tavaszi nyolcas döntőjében való indulásra. Erre még megvolt az esélye a Lionsnak, bár ehhez mindenképpen meg kellett volna nyernie ezt a mérkőzést.

A találkozó elején felváltva vezetett a két csapat, az első negyed végén a hazaiak azonban két triplát is elsüllyesztetek, így elhúztak hat ponttal. A második játékrészben sokáig maradt az öt pont körüli különbség a csapatok között. A Lions játékosai pocsékul dobtak, különösen a büntetőzés jelentett problémát számukra (az ebben élen járó Polutak 12-ből mindössze négyet, a teljes csapat pedig 23-ból kilencet értékesített a mérkőzés során!), illetve sok volt az eladott labda is, aminek a következménye tízpontos nagyszünetbeli hátrány lett. A harmadik negyedben állandósult a 10-15 pont körüli különbség a két együttes között. A Sopron is sokat hibázott ugyan, de a továbbra is gyenge dobóforma miatt az Oroszlány nem tudott közelebb jönni.

A zárónegyedben 64-55-re jött fel a Lions, ezt követően azonban a vendégek addig sem acélos támadójátéka teljesen szétesett. Eladott labdák, kihagyott ziccerek és rossz egyéni megoldások jellemezték az oroszlányiak játékát, a Sopron pedig ezt kihasználva egy 14-0-s rohammal végleg eldöntötte a találkozót.

Vereségével az MVM-OSE a 11. helyre estünk vissza a tabellán, amellyel a Magyar Kupa-részvétel is elúszott.

Simon Petrov: – Szeretnék köszönetet mondani a csodálatos szurkolóinknak, amiért végig kitartottak mellettünk. Megpróbáltuk kihozni magunkból a legtöbbet, ezért gratulálok a srácoknak, mert jól kosárlabdáztak, bár jobban is koncentrálhattunk volna a büntetődobásokra.