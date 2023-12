Sok munkát végzett 2023-ban a Tatabányai Sport Club U11 Csapata, amelyben a nyár folyamán több változás is történt. Balogh István vezetőedző Együttese mindezek ellenére eredményesen zárhatja az esztendőt. Ez is kiderült a szakember beszámolójából, ami az OPUS TIGÁZ Tatabánya Facebook-oldalán olvasható.

„Az ősz folyamán a labdát és az ellenfelek kapuját lőttük, de a csapat évzáróján egymást is megcéloztuk. Egy jó hangulatú lézerharccal zártuk a félszezont, ahol főszerepet kapott a jókedv, de nem maradt el a taktikázás és a küzdelem sem.

Felfelé ívelő őszön vagyunk túl, amit abszolút pozitívan értékelek. A nyáron egy játékost feladtam az U12-be, plusz egy játékos megosztva fent és nálunk is játszik. Három játékosunk abbahagyta a labdarúgást, vagy eligazolt tőlünk és két játékos érkezett „csak” ebben a félszezonban.

Ezek a tények és a nyári nyaralások azért elég sajátosan alakították az augusztusunkat. Elég mélyről indultunk. Ennek a csapatnak ez a második szezonja már 6+1-es felállásban, így a feladat az idei őszre a stabilitás és abból az előrelépés volt. Úgy érzem, hogy ezt a társaság sikeresen teljesítette is. Az ősz második felében különböző okok (sérülés, betegség, családi okok) miatt rendszeresen felforgatott csapattal mentünk a TK tornákra, de ellenféltől függetlenül tudtuk hozni a saját játékunkat.

Mind a négy játékfázisban már szinte mindenki tudja a feladatát. Egyre többen már készség szinten is. Technikailag is sikerült fejlődnünk és mentálisan is léptünk egyet előre. Ezeknek köszönhetően több tornát is pozitívan zártunk. Már az előző szezonban is kiemeltem, hogy ez a társaság vevő a munkára és a tanulásra. Kijelenthető, hogy ez idén sem volt másképp! Köszönöm a szülők és a kollégák munkáját! Jó pihenést kívánok Mindenkinek!” - fogalmazott Balogh István vezetőedző.