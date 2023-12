A szerződést a Sopron Basket elleni bajnoki mérkőzést követően írta alá Fűzy András, az UNI Győr NKA elnöke és Erős Péter, az esztergomiak első embere.

„Nemcsak Győrben, hanem a régióban is szerteágazóan dolgozunk – kezdte Fűzy András. – A tatai és tatabányai régióban már több száz gyerek pattogtatja a labdát a mi égiszünk, szakmai támogatásunk mellett. Kerestük még a térképen azokat a fehér foltokat, melyen a kosárlabdát lehet fejleszteni, ott is tudjunk szakmai és tárgyi segítséget nyújtani, minél több játékost bevonni a képzésbe. Így kerültek képbe az esztergomiak, jövő év elején pedig a komáromiakkal is megkötünk egy hasonló szerződést. Ezzel Dunántúlon az egyik legnagyobb lefedettségű akadémia leszünk.” – olvasható a gyorikosar.hu oldalán.

Mint ahogyan azt a TSE Basket Facebook-oldalán olvashatjuk, szezon eleje óta látványosan látható a fejlődés a szemléletváltás, ami napi szinten kamatozik Esztergomban. A gyerekek és edzők nyitottak voltak az újra, ami hatékonyságban és szellemiségben mutatkozik meg első körben. Mint írják: