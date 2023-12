Márton Gábor vezetőedző kérésére csatlakozott a ZTE edzői stábjához Bozsik József, aki – mint azt a Zaol.hu megírta – csak átmeneti jelleggel ült le a múlt heti Diósgyőr elleni bajnokin és az évből még hátralévő két meccsen a zalaegerszegi kispadra kisegíteni, hiszen egyébként a szlovén másodosztályban éllovas Lendva vezetőedzője. A 36 éves Bozsik József családi háttere izgalmas, hiszen az azonos nevet viselő nagyapja az Aranycsapat legendája volt, az édesapja, a jelenleg Tatabányán élő Bozsik Péter pedig a ZTE eddigi egyetlen bajnokcsapatának a vezetőedzője volt 2002-ben, majd a válogatott szövetségi kapitánya is lehetett.

– A ZTE-es időszakomban tizennégy-tizenöt éves volt, és emlékszem, annyira érdekelte a munkám, hogy másolta az edzésnaplókat. Még csak hétéves volt, amikor a Pénzügyőrnél edző lettem, és gyakorlatilag azóta a pálya a második otthona, ott nőtt fel. Iskola után mindig elkísért az edzésekre, látta, hogyan zajlik az élet egy futballcsapatnál – árulta el a fiáról érdeklődésünkre Bozsik Péter.

Bozsik Péter legnagyobb edzői sikere a ZTE-vel elért bajnoki cím volt, mint mondta, a mai napig jó szívvel jár vissza a városba. Ezt már családi vonatkozásból is megteheti, hiszen Bozsik József ott él, így kézenfekvő volt neki, hogy elfogadja Márton Gábor felkérését, ami kapóra jött, hiszen Szlovéniában már véget ért az őszi szezon.

Zalaegerszegen töltötte a kamaszkorát, ott járt középiskolába és oda nősült, a feleségét is ott ismerte meg

– mesélte Bozsik Péter.

– Most kétszázötven kilométerre élünk egymástól, de telefonon sokat beszélünk, és egy félórás hívásból általában huszonkilenc perc a szakmával telik, a családi dolgokat meg egy percben megvitatjuk. Nemhiába, a futball nálunk központi téma. Hogy meddig juthat edzőként? Jó adottságokkal és jó látásmóddal rendelkezik, nem féltem, de az sok összetevős, hogy milyen karriert futhat be – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Tatabányát és a Komáromot is irányító volt szövetségi kapitány.

Bozsik Péter megküzdött azzal, hogy sokáig mindenki csak az édesapja fiát látta benne, az Aranycsapat legendája volt a mérce, az összehasonlítási alap. A léc eleve olyan magasan volt, hogy annak nehéz volt megfelelni, de kitaposta a saját útját. Most erre készül Bozsik József is, aki az ősszel megszerezte a pro licences edzői végzettséget, amivel már az NB I-ben is lehetne főnök, de a neve hallatán még sokáig a nagyapja jut majd az emberek eszébe.

– Ő is ugyanúgy nőtt fel, mint én, hogy a Bozsik név kötelez, ami egyfelől áldás, másrészt viszont sokszor nem könnyű teher, ha az ember a futballban akar érvényesülni. Ebbe születtünk bele, nem hiszem, hogy ez a nyomás megviseli – jelezte Bozsik Péter, aki az olimpiai bajnok és vb-ezüstérmes édesapjáról nevezte el a fiát, s ennek két oka is volt.

Évszázados szokás, hogy az elsőszülött fiú a nagyapja keresztnevét viseli, mi tudatosan követtük ezt a szép hagyományt. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy ez egyben érzelemdús döntés is volt a részemről édesapám emléke miatt

– jegyezte meg. Közbevetettük, hogy ő miért nem a nagyapja nevét örökölte meg, az Aranycsapat legendás Bozsik Józsefje miért a Péter nevet választotta neki.

– Én más indíttatásból kaptam a nevem, a Péter a kősziklára utal – tisztázta.