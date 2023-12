A Kaposvár kezdte jobban az összecsapást és az első negyed közepére nyolcpontos előnyt szerzett, az MVM-OSE azonban egy 9-0-s rohammal két perc alatt fordított. Az első negyed vége viszont a vendégeké volt, akik Abell labdalopás utáni duplájával, majd utolsó másodperces triplájával újra magukhoz ragadták a vezetést. A második negyedet öt sikeres hárompontossal kezdte a Lions (ebből egymás után három Thomasé volt), amely védekezésben és támadásban is kiváló teljesítményt nyújtva 17 pontos félidei előnyt épített ki. Gholston ebben a játékrészben 15 (!) pontot szerzett, saját és csapata negyedbeli teljesítményére egy dudaszós triplával tette fel a koronát. A harmadik negyed elején az Oroszlány 23 pontra növelte előnyét, úgy tűnt, hogy ezzel el is dől a mérkőzés. A hazaiak játéka ekkor azonban szétesett, a hosszabb kispaddal bíró Kaposvár pedig elkezdte ledolgozni a hátrányát. A tarthatatlan Abell vezetésével és pontjaival az utolsó percben át is vette a vezetést a vendégcsapat. A házigazdának egy támadása maradt a fordításra, aminek a végén Jackson a saját (!) gyűrűjébe pöckölte a labdát egy lepattanót követően, így Simon Petrov együttese ha szerencsével is, de megnyerte az összecsapást. A Lions maradt a tabella kilencedik helyén.

Simon Petrov: – Ahogyan arra számítottunk, kemény mérkőzés volt. Az első félidőben és a második elején jól játszottunk, aztán visszaestünk, ami a sok hiányzónk miatt várható volt. Köszönet a szurkolóinknak, hogy energiát adtak a meccs megnyeréséhez.

Szőke Balázs: – Jól mentünk bele a mérkőzésbe, de a második negyedben óriási hullámvölgybe kerültünk. Azonban komoly hátrányból is sikerült visszajönnünk, amiért büszke vagyok a srácokra. Végül a szerencsésebb csapat nyert, a sors egyszer talán visszaadja ezt nekünk. Köszönet a szurkolóinknak a biztatásért.