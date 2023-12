A Vértesomlói KSK a közösségi oldalán számolt be évzáró vacsorájáról, amelyen a felnőtt és az ifi csapat is részt vett a minap. Mint írták, a rendhagyó találkozón Richter Tamás, az egyesület elnöke külön kiemelte az U19-es ifik sikerességét, hiszen jelenleg az elsők a bajnokságban. Természetesen hasonló eredményes folytatást kívánt Schöffer Ádámnak és csapatának.

A felnőtt labdarúgókat értékelve az elnök felidézte azt is, hogy Nagy Géza vezetőedzőnek folyamatos problémákkal kellett megküzdenie a sok sérült, illetve az eltiltások nagy száma miatt. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Somlónak tavasszal kevesebb problémája és több sikere lesz majd. A háttérben dolgozókról sem feledkezett meg Richter Tamás, amikor az ő munkájukat is megköszönte, végül pedig mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt. A fotók tanúsága szerint ezt követően kellemes hangulatban, finom étkek mellett zárta az őszi szezont és az évet a klub.

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy a somlói foci jövője is jó lábakban van: a kisebb utánpótláscsapatok is remekelnek a focipályán.