Szeptember végén, illetve október elején három napon keresztül zajlott az Olympic Hopes elnevezésű nemzetközi verseny Budapesten, amelyen hét ország mintegy 160 versenyzője állt rajthoz. A tatabányai színeket Balogh Lejla Níla, Kovács Luca, Tamás Ramóna, Tóth Hajnalka, Wicha-Illés Emília, Igar Péter, Moravcsik Márk és Stangli Tamás képviselte.

A csapat legeredményesebb versenyzője Moravcsik Márk lett, aki 777 méteren első, 1000 méteren második, majd egy 500 méteren történt esést követően összetettben harmadik lett. Tamás Ramóna is büszkélkedhetett egy bronzéremmel, amelyet 1000 méteren sikerült elérnie, ő összetettben a dobogóról éppen lecsúszva a negyedik helyezést ért el. Tóth Hajnalka 1500 méteren bizonyult a legjobbnak, ezen a távon aranyérmes lett. A TDKE versenyzői közül Tamás Ramónán és Moravcsik Márkon kívül egyéni legjobb időeredményeket korcsolyázott Kovács Luca, Wicha-Illés Emília és Igar Péter is. Utóbbi a junior E-, a többiek a junior D-korosztályban indultak.

Összetett eredmények: 3. Moravcsik Márk (távonkénti helyezései: 2., 26., 1.), 4. Tamás Ramóna (3., 4., 4.), 5. Tóth Hajnalka (1., 15., 11.), 9. Igar Péter (8., 8., 9.), 11. Stangli Tamás (11., 11., 11.), 15. Kovács Luca (18., 14., 13.), 22. Wicha-Illés Emília (22., 22., 23.), 23. Balogh Lejla Níla (23., 23., 22.).

A tatabányai fiatalok következő megmérettetése az októberi Zágráb Open volt, ahol a nehézségek ellenére (akkor még nem nyitott ki a tatabányai jégpálya, ezért a TDKE versenyzői augusztus óta heti két-három alkalommal Budapestre jártak jégre edzeni a KSI csapatával együtt készülve, a hét többi napján pedig “száraz” edzéseket végeztek Tatabányán) nagyszerűen teljesítettek és végül három érmet hoztak haza Horvátországból. Tamás Ramóna magabiztosan nyerte mindhárom távot, így természetesen összetettben is aranyérmes lett. Moravcsik Márk a legnépesebb korosztályban két távon is az élen végzett, viszont a harmadikon kicsúszott, így összetettben második lett, ugyanúgy, ahogy Stangli Tamás a junior B fiúk mezőnyében. Kovács Luca hajszállal maradt le a dobogóról, összetettben a negyedik helyen végzett. Tóth Hajnalka és Tóth Zoltán az első napon megsérültek, ezért másnap nem tudtak rajthoz állni. Wicha-Illés Emília is egy, az első napon elszenvedett kisebb zúzódás miatt nem tudta kihozni magából másnap a maximumot, összetettben a 14. helyen végzett.

Összetett eredmények: junior D lányok: 1. Tamás Ramóna (1., 1., 1.), 4. Kovács Luca (3., 3., 5.), 14. Wicha-Illés Emília (15., 12., 14.); junior D fiúk: 2. Moravcsik Márk (7., 1., 1.), 24. Tóth Zoltán (23., 24., 24.); junior B lányok: 4. Tóth Hajnalka (6., 6., 9.); junior B fiúk: 2. Stangli Tamás (6., 7., 6.).

Egy héttel később a Németországban, Rostockban rendezett Hanse Cup-on Haltrich Luca nagyszerű versenyzéssel mindhárom távon (500, 1000 és 1500 méter) is az első helyen végzett a junior B-korosztályú lányok mezőnyében, így természetesen az összetettben is az élen végzett.

Az október végén, Budapesten rendezett 30. Csizmadia Kupa nemzetközi versenyen a TDKE kilenc versenyzője vett részt. Moravcsik Márk a legnépesebb korcsoportban tudott 500, 777 és 1000 méteren is dobogóra állni, összetettben pedig aranyérmet vehetett át. Tamás Ramóna szintén remekelt ugyanebben a nívós korosztályban és összetettben ezüstérmes lett. Amschl Kíra az 1000 méteres győzelme után a szünetben megsérült, ezért nem tudta folytatni a versenyt. A tatabányai lány váltócsapat (Kovács Luca, Tamás Ramóna, Wicha-Illés Emília) szintén a leggyorsabbnak bizonyult korosztályában.

Összetett eredmények: junior E fiúk: 7. Igar Péter (5., 9., 12.), junior D lányok: 2. Tamás Ramóna (2., 3., 4.), 12. Kovács Luca (14., 12., 11.), 23. Balogh Lejla Níla (24., 21., 22.), 25. Wicha-Illés Emília (25., 26., 23.), junior D fiúk: 1. Moravcsik Márk (1., 2., 3.), 28. Schmidtmayer András (24., 28., 28.), junior C lányok: 4. Amschl Kíra (1., sérülés miatt több távon nem indult), junior B fiúk: 9. Stangli Tamás (12., 9., 8.).

November elején Bulgária fővárosa, Szófia adott otthont a Danubia-kupasorozat egyik állomásának, a tatabányai csapatot Tóth Hajnalka és Moravcsik Márk képviselte. Hajnalka 1500, 500 és 1000 méteren is első lett, így összetettben is a dobogó tetejére állhatott. Moravcsik Márk nagy egyéni rekordot korcsolyázott 500-on, ezen a távon első is lett, 777 és 1000 m-en pedig második helyezést ért el, így összetettben – két török versenyzővel harcot vívva a dobogós helyekért – ezüstérmet vehetett át. Váltóban Hajnalka kiegészülve a csíkszeredai csapat három versenyzőjével (Gere Cynthia, Márton Henrietta, Pongrácz-Vákár Krisztina) első lett a női kategóriában, Márk pedig szintén két csíkszeredai versenyzővel (Fülöp-Hosszú Magor, Lőrinczi-Mátéfi Balázs) bronzérmes lett a fiúk CD-kategóriájában.

November végén az olaszországi Baselga di Piné-ben kezdték meg szereplésüket az első junior világkupán legjobb korosztályos gyorskorcsolyázóink, köztük a tatabányai Vancsó Rebeka és Lukács Soma. Palakovics Fanni szintén rendelkezett indulási jogosultsággal, de elhúzódó betegség miatt nem tudott rajthoz állni a fordulón. A versenyen már kvalifikációt is lehet szerezni a jövő évi téli Ifjúsági Olimpiai Játékokra, amelyet a dél-koreai Kangvonban rendeznek. Az olaszországi két junior világkupa eredményei alapján Magyarországról két női junior versenyző, a tatabányai Vancsó Rebeka és a szegedi Sándor Lilla kivívta a szereplés jogát az Ifjúsági Olimpiai Játékokra.