A Szőnyben született, olimpiai ezüstérmes klasszis is várja a karácsonyt

A karácsony és az új esztendő közeledtével indított rendhagyó sorozatot a Vasas FC: korábbi játékosaikat és legendáikat kérdezték a Vasashoz kötődő emlékeikről, valamint természetesen az ünnepi időszakról is. A Szőnyben született és iskolás éveit is ott töltő Vidáts Csaba, olimpiai ezüstérmes labdarúgó, fedezet, beállós is válaszolt az angyalföldi klub kérdéseire.

A korábban a Tatabánya színeiben is focizó Vidáts Csaba a televízóból követi a mérkőzéseket Forrás: Vasas FC Fotó: Picasa

Vidáts Csaba a portálnak elmondta: elsősorban a televízióban követi nyomon a Vasas mérkőzéseit, úgy véli, van még esély a feljutás kiharcolására. – Köszönöm jól vagyok, bár most éppen küzdök a náthával... Ez nálam a szokásos téli megfázás, amikor az ember azt hiszi, hogy erősebb a természetnél, és a hideg időben sem vesz még fel télikabátot – mondta a 76 éves kiválóság, aki a Vasasban 198 mérkőzésen 36 gólt szerzett 1965 és 1976 között, Közép-európai Kupát és Magyar Kupát nyert klubunkkal, a válogatottal pedig olimpiai ezüstérmes lett. – Ezt leszámítva minden rendben, várom a karácsonyt. Ilyenkor összegyűlik a család, az ünneplés több mint 20 éve azonos forgatókönyv szerint zajlik. A szülők és nagyszülők sajnos távoztak közülünk, de érkeztek gyerekek, unokák, a létszámban nincs jelentős változás, az ünneplés menete változatlan. Vidáts Csaba szerint nem kell még lemondani a feljutásról. – Jó lenne rendszeresen az első osztályban szerepelni, ha mindenki egyformán akarja és tesz érte, akkor sikerülhet. Van még idő a bajnokság végéig, a hátrányunk nem behozhatatlan. A mi időnkben komoly rang volt a Vasasban, az Újpestben, vagy éppen a Ferencvárosban játszani, nem változott olyan sűrűn a keretek névsora, mint napjainkban, de ez természetesen minden klubra igaz. Az első osztályú bajnokságnak szüksége van egy jó Vasasra, nekünk pedig arra, hogy szeretett klubunk NB I-es legyen! Névjegy

Vidáts Csaba 1960-ban szülővárosában, a szőnyi Olajmunkás csapatában kezdte a labdarúgást. 1962 és 1963 között Tatabányán, 1964-ben Szolnokon játszott. 1965-ben igazolta le a Vasas és itt lett élvonalbeli labdarúgó. Angyalföldön egybajnoki ezüst- és két bronzérmet szerzett. 1970-ben közép-európai kupagyőztes, 1973-ban MNK győztes lett a csapattal. 1976-ig összesen 198 bajnoki mérkőzésen szerepelt és 36 gólt szerzett. 1977-ben, Ózdon hagyta abba az aktív labdarúgást.

1970 és 1974 között 22 alkalommal szerepelt a válogatottban és 4 gólt szerzett. Tagja volt az 1972-es európa-bajnoki 4. helyezett válogatott keretnek, de mérkőzésen nem lépett pályára. Ugyamebben az évben a müncheni olimpián ezüstérmet szerzett a csapattal.

