Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 9. forduló

NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions 91–83 (18–25, 21–24, 29–19, 23–15)

Pécs, 500 néző, vezette: Földházi T. P., Dr. Mészáros B., Fodor A.

PÉCS: Kerpel-Fronius, Luzaic 7/3, Scherer 4/3, Durmo 16/3, Meleg 10. Csere: Manjgafics 23/6, Nikolics 16/3, Hockerup-Fischer, Lados, Benke 5, Herger 4, Kovács 6/3. Edző: Goran Tadics.

OROSZLÁNY: Riddley 19, Ruják, Balsay 9, Hollis-Jefferson 12/6, Polutak 22/3. Csere: Gáspár 3, Gholston 15/6, Szabadfi, Árva-File 3/3, Kristyák, Czermann. Edző: Simon Petrov

Az eredmény alakulása: 4. perc: 0–11, 7. p.: 8–15, 8. p.: 11–20, 11. p.: 18–29, 16. p.: 27–42, 18. p.: 34–44, 22. p.: 44–49, 26. p.: 53–55, 28. p.: 60–66, 31. p.: 70–68, 32. p.: 70–73, 34. p.: 78–73, 38. p.: 86–78.

Kipontozódott: Gholston (39. p.).

Az oroszlányi csapat remekül kezdte a mérkőzést, a 4. percben már 11–0-ra vezetett. A találkozó nagy részében (egészen pontosan 30 percig) vezetett is a vendégcsapat, a mérkőzés hajráját azonban nem bírta és vereséget szenvedett. A Lions mérlege ezzel a vereséggel 4-6-ra módosult, bár a csapat megtartotta kilencedik helyét a bajnokságban. Ezen a mérkőzésen mutatkozott be az oroszlányi felnőttcsapatban két saját nevelésű játékos, a 17 éves Kristyák Viktor és a 18 esztendős Czermann Máté.

Goran Tadics: – Gratulálok a játékosaimnak, nagyon kemény, nehéz mérkőzést nyertünk meg. Az első negyedben túl idegesek, frusztráltak voltunk, ami meglátszott a teljesítményünkön. A folytatásban aztán megint sokat nyomott a latban, hogy jó a rotációnk, érdemes megjegyezni, hogy tíz játékosunk dobott pontot, és mind a tizenkét kosarasunk kapott játékpercet. Amikor a szezon kezdeténél jártunk, olyan csapatról beszéltünk, amely a bennmaradásért küzd, amit azonban mostanában teljesítünk, az akár a playoffra is feljogosíthat minket.

Simon Petrov: – Először is köszönjük szurkolóinknak, hogy Pécsett is próbáltak segíteni nekünk a lelátóról. Az Akadémiának is köszönjük a szervezést és különösen azt, hogy így fogadták korábbi játékosukat, a már nálunk játszó Árva-File Balázst. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, mindent megpróbáltunk, igyekeztünk kihozni magunkból a maximumot, de a hazai pályán nagyon erős Pécs egész egyszerűen sok volt nekünk. K. A.