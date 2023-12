A Tatabányai VSE hét győzelmet könyvelhetett el ebben a szezonban öt vereség és egy pontosztozkodás mellett. A kifejezetten jónak mondható őszi szereplésről és a várható tavaszi folytatásról Gebauer Lajost, a vízművesek vezetőedzőjét kérdeztük.

– A csapat a megérdemelt pihenőjét tölti?

– Igen, de a kéthetes pauza hamarosan, már január 2-án lejár, onnan pedig teljes erőbedobással készülünk a tavaszi idényre. Bevallom, hogy a srácoknak és nekem is jól jött a szünet, viszont a bajnokság már február 3-án folytatódik, azaz nagyjából három-négy hetünk van a közös gyakorlásra és felkészülésre a folytatás előtt.

– A szezon előtt nem volt túl nagy mozgás a játékoskeretben, nemde?

– Szőke Benedek érkezett, aki most a tél folyamán viszont Németországba igazol, valamint Kósi Kelly Dominic csatlakozott hozzánk menet közben. Ketten távoztak is tőlünk, Albert Barnabás és a serdülő világbajnok kapus, Borbély Sándor.

– Milyen elképzelésekkel vágtak neki az idei bajnokságnak?

– Előrébb szerettünk volna lépni az előző szezonhoz képest. Ha úgy vesszük, ez sikerült is, hiszen a múlt év hasonló időszakában a kilencedik helyen tanyáztunk, most viszont a nyolcadikon állunk. Ami nagyobb „durranás”, hogy jelenleg kilenc ponttal többünk van, mint a 2022–2023-as szezon őszi idényének végén. Tavasszal abban reménykedem, hogy legalább még egy helyezést javítani tudunk a jelenlegi pozíciónkon. De a mi csapatunk nagyon fiatal, hiányzik egy-két rutinos pólós, aki irányítja az ifjakat a vízben is. Azt hiszem, ez az egyik legnagyobb problémánk.

– Mennyire volt elégedett a srácok teljesítményével?

– Úgy számoltam, hogy a találkozók nyolcvan százalékán kimagaslóan játszott a társaság, igazi csapatként funkcionált. De akadt két-három olyan összecsapásunk, amelyet érdemes gyorsan elfelejteni. Azt hiszem, azért ez nem rossz arány 13 mérkőzésből…

– Melyik a legkellemesebb emlék a szezonból?

– Az indulás. Az első három fordulóban három győzelmet arattunk. Nyertünk a második helyezett VIWA OSC és a hatodik Cegléd ellen is. Egyik sem volt kis bravúr. Emellett az úgynevezett ki-ki meccseken is megszereztük a három pontot.

– Mit vár a tavaszi idénytől?

– Úgy gondolom, hogy a pontvadászat második felében is tartható az ősszel elért eredményünk. Bár meg kell jegyezni, a legtöbb riválisunkhoz majd nekünk kell utaznunk. Ám, ha jól felkészülünk, az „idegen medence” sem jelenthet különösebb gondot számunkra.