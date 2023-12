Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 13. forduló

Sopron KC–MVM-OSE Lions

Sopron, csütörtök, 19 óra.

Az Oroszlány az előző fordulóban 95–82-es vereséget szenvedett az Atomerőmű vendégeként és 5-7-es mérleggel jelenleg a kilencedik helyen áll a bajnokságban. A Sopron hasonló mutatóval található az MVM-OSE "szomszédságában", a 10. helyen, azonban az SKC az előző két mérkőzését egyaránt megnyerte, legutóbb Szegeden győzött 105–93-ra.

Ezzel a fordulóval egyébként a bajnokság alapszakaszának feléhez érkezünk, ami azért is lényeges, mert a 13. forduló utáni első nyolc helyezett szerez jogot a Magyar Kupa tavaszi nyolcas döntőjében való indulásra. Erre még mindkét csapatnak megvan az esélye, így a találkozónak ebből a szempontból is komoly jelentősége lesz. Ehhez mindkettejük számára csak a győzelem az elfogadható (értelemszerűen a vesztes biztosan nem vehet részt az MK-ban), de még ez sem biztos, hogy elég lesz. A három, már biztos résztvevő (Falco, Alba, Szolnok) mellett hét csapat küzd a fennmaradó öt helyért, közülük legalább háromnak lesz 6-7-es a mérlege a fordulót követően (győzelem esetén a Lionsnak is), akik között az egymás elleni eredmény fog dönteni. A lehetséges variációk száma igencsak bő...

– Kemény mérkőzés vár ránk, hiszen Sopronban sosem egyszerű nyerni, ráadásul láthatóan jó formába lendült ellenfelünk, mióta Gasper Potocnik vezeti őket. A kulcs az lesz, hogy legyen ellenszerünk támadásban az SKC agresszív védekezésére, amihez okosan kell kosárlabdáznunk. Védekezésben a lepattanózás döntő lehet, hiszen ellenfelünk remekül gyűjti be a támadólepattanókat. Fókuszáltan kell játszanunk 40 percen keresztül és nem szabad könnyű kosarakat engedélyeznünk a Sopronnak – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Simon Petrov, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.