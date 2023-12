A 2018-2019-es szezonban rendezték meg legutóbb az utánpótlás csapatbajnokságot Komárom-Esztergom vármegyében. Hosszú folyamat eredményeként a gyerekek száma idén már lehetővé tette, hogy újra összemérjék tudásukat csapatszinten is. Ezúttal a vármegyénkben még nem alkalmazott úgynevezett ligarendszerben (amelyet a nyáron szervezett dági utánpótlástáborban már teszteltek a szervezők) versenyeztek a résztvevők. A 2023-24-es bajnokságra hét egyesület nevezett 11 csapattal, a kevés játékossal rendelkező klubok közös együttest is indíthattak. Minden csapat három, tudásszintben különböző játékosból áll, amelyeket – szintén tudásszint szerint – három ligára osztottak a csapatvezetők. Egy-egy bajnoki meccs három egyéni és egy párosmérkőzésből áll. Az egyéniket a csapatok azonos tudásszintű játékosai játsszák egymás ellen, míg a párost bármely tudásszintű játékosok játszhatják.

A dági versenynapon öt fordulót rendeztek meg a 11-ből. Születtek meglepetések, de a várakozásoknak megfelelően a Tatai AC, az Esztergomi ASE és a Dág KSE csapatai állnak a tabella első felében. Az egyéni ranglistákon viszont már az Eternit és a Leányvár játékosai is felzárkóztak dobogósokhoz. Az egyesületeken belül is nagy csaták folynak a csapatok között, ahol a második és harmadik számú együttesek nem veszik figyelembe az előre tervezett erőviszonyokat és meglepetéseket okoznak a papíron erősebbek ellen.

A csapatbajnokságot jelenleg a Tata I. vezeti a Tata III. és az Esztergom III.-Leányvár vegyes csapata előtt.

Az egyéni küzdelmekben is szoros a verseny. Az 1. ligát Szalados Botond (Tata I.) vezeti Szabó Péter (Tata III.) és Varga Csanád (Dág I.) előtt. A 2. ligában Ócsai Marcell (Esztergom III.-Leányvár) áll az élen, Iffiú Tamás (Tata III.) és Szobek Szebasztian (Tata I.) előtt. A 3. ligában a legkiélezettebb a küzdelem. Itt az élen hármas holtverseny alakult ki Bolyán Ákos (Tata II. ), Csipkés Mór (Dág II.) és Lévai Krisztián (Tata I.) között.

A csapatversennyel párhuzamosan a kezdőknek is versenyt hirdetett Pósfai Zsolt, a vármegyei szövetség utánpótlás-koordinátora. Erre a kategóriára három egyesület (Dág, Mogyorósbánya, Tata) 13 játékosa nevezett. Itt is nagy csatákban dőltek el a helyezések, a győzelmet Kaptás Áron (Mogyorósbánya) szerezte meg Kreitl Ádám (Tata) és Telegdi András (Tata) előtt. Ebben a kategóriában vigaszág is indult, amelyet Bánfalvi Boróka (Dág) nyert Mikus Anna (Mogyorósbánya), valamint az egyaránt harmadik helyen végző Sinkovics Aurél és Szabó Vozák Ferenc (egyaránt Dág) előtt.

A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a Dág KSE a verseny lebonyolításában részt vevő játékosainak és az informatikai háttérmunkáért (ranglista- és tabellakezelő program készítése) Baloghy Péternek.