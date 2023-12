Hogy nem csupán az indultak még kategóriába várhatjuk őket, arra külön bizonyságul szolgálhat Pádár Nikolett „előkezelése”: a szegediek kiválóságát a kontinentális szövetség, a LEN Eb-t beharangozó anyagában külön is kiemelte őt mint a romániai viadal egyik titkos éremesélyesét.

A tinédzser fotójával illusztrált írásban „figyelemre méltónak” minősítette a többszörös junior vb- és Eb-győztes Pádárt, aki idén négy aranyat szerzett a belgrádi korosztályos Európa-bajnokságon, 200 méter gyorson pedig jelenleg a második az európai rangsorban. A hazai utánpótlás múlt heti, szegedi rövid pályás országos bajnokságán „szétnyerte” magát, amennyiben 50-től 400 méterig valamennyi gyorsszámban diadalmaskodott, ötödik aranyát pedig 100 vegyesen zsebelte be. Az idén szintén korosztályos kontinensbajnoki címeket (is) szerző Komoróczy, Molnár és Jackl, akárcsak – a 15. születésnapját december 14-én ünneplő – Nagy ugyancsak szorgosan gyűjtögették Szegeden is az ob-elsőségeket.