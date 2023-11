NB III., Észak-Nyugati csoport, 17. forduló

Komárom VSE-Kelen SC 3-1 (1-0)

Komárom, vezette: Molnár R. (Halmai K., Kovács L. R.)

Komárom: Bánvalvi - Szabó B., Nagy T., Sandal, Irmes, Szénási, Oláh (Szecsődi, 83.), Nagy Z., Jankovics (Harangozó, 83.), Popovics (Kalmár, 46.), Nagy Zs. (Wágenhoffer, 83.). Vezetőedző: Garami Zsolt.

Kelen: Czerula - Kertai, Módly, Godányi (Vass, 60.), Vörös, Bárány-Doór, Szabó (Czeglédi, 75.), Pilter, Varga (Kulánda, 60.), Juhász (Lehota, 75.), Pajti. Vezetőedző: Simon Ákos.

Gólszerzők: Nagy T. (7.), Oláh (49., büntetőből), Irmes (67., büntetőből), illetve Vörös (91.)

Utolsó idei meccsére készült a Komárom VSE is, méghozzá a Kelen SC ellen. A két klub nyáron már találkozott egymással, akkor a fővárosi zöld-fehér csapat nyert, így volt miért visszavágnia a Komáromnak. A KVSE ezen az őszön veretlen maradt hazai pályán, így ezt a szériát is meg akarta őrizni a csapat. Ehhez a hetedik percben közelebb is lépett, amikor Nagy Tamás volt eredményes. A szünet után két jogos büntetőt is kapott Garami Zsolt csapata, és mindkettőt sikerült gólra váltani. Előbb Oláh, majd Irmes is eredményes volt. A meccs lezárásaként a Kelen még szépített, de ez nem zavart bele a hazaiak örömébe. A Komárom ezzel a fontos győzelemmel a 10. helyen vonul a téli pihenőre.