Területi I. osztály, 1. fordulóból elmaradt mérkőzések

November 26, vasárnap, 13 óra

Almásfüzitői SC-Lábatlani ESE

Zsámbéki SK-Vértesszőlősi SE

Hatpontos rangadóval "zárul" a területi első osztály. Ezt a találkozót az első fordulóból halasztották el, miután a Lábatlannak akkor még a MOL Magyar Kupában kellett szerepelnie. Azóta tisztult a kép, a két csapat jelenleg azonos játékerőt képvisel, és ezt mi sem bioznyítja jobban, mint hogy mindkét csapat 11 pontot szerzett ezidáig. Más kérdés, hogy az Almásfüzitő ezt 10, a Lábatlan 11 meccsen hozta össze. A pihenőhöz közeledve mindkét csapat összeszedte magát, a Lábatlan 2, a Füzitő 3 győzelmet aratott az utolsó öt találkozóján, így a gyenge kezdést követően összeálltak. Amelyik csapat győzni tud, az telelhet előrébb, a vesztes csapat mindenképpen a 10. helyen tölti majd a téli pihenőt.

Ahogy a Lábatlan, úgy a Zsámbék is a MOL Magyar Kupában volt érdekelt az első fordulóban, így most játssza le a Vértesszőlős elleni meccsét. A papírforma azért eléggé a hazaiak sikerét vetíti előre, hiszen a harmadik fogadja a sereghajtót. A Vértesszőlős mindössze egy alkalommal tudott győzni, azóta folyamatosan kikapott. A vereség ízét a Zsámbék is megízlelte az előző fordulóban, de akkor a listavezető Nyergesújfalu volt az ellenfél. A kiütés sem kizárt ezen a találkozón. Amennyiben a Zsámbék győzni tud, beéri pontszámban a második helyen álló Tatát. A területi I. osztály ezzel a két meccsel ténylegesen bezárul, több meccsen nem játszanak már a csapatok 2023-ban.