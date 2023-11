A másodosztályú csapatbajnokság hétvégi fordulójában az Oroszlány simán megverte a vele a mérkőzés előtt még pontazonossággal álló Szentgotthárd II-t és a vasiakat is megelőzve a hatodik helyre jött fel. A Nyergesújfalu ezzel szemben elvérzett Zalaegerszegen (itt is pontazonosság állt fenn a két csapat között a találkozó előtt) és maradt a 10. helyen. Az ifjúsági csapatok egyaránt 3–1-es győzelmet arattak, amivel az Oroszlány megtartotta hetedik pozícióját, a Nyergesújfalu pedig éppen hétvégi riválisát megelőzve elhagyta a sereghajtó pozíciót és jelenleg a 11., utolsó előtti.

A harmadik vonalban a Tatabánya legyőzte (a változatosság kedvéért vele azonos pontszámmal álló) kunszigeti vetélytársát és ezzel meg is előzte a tabellán, így jelenleg a nyolcadik. A fordulót még az élen kezdő kisbér-hántai Jobb Dáma SE ezúttal szabadnapos volt, amit riválisai ki is használtak, a roppant szoros élmezőnyből hárman is megelőzték, így a Jobb Dáma a negyedik pozícióba csúszott vissza.